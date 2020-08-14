В ЕАО оснастят онкодиспансер и сосудистый центр

ТАСС, 14 августа. Власти Еврейской автономной области намерены снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе, оснастив сосудистый центр и онкологический диспансер в общей сложности на более чем 290 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора области Ростилав Гольдштейн в интервью ТАСС.

"Совместно с Минздравом РФ, специалистами из Дальневосточного федерального округа проводилась очень серьезная работа. Была проанализирована ситуация с различными категориями болезней и смертностью от них. Исходя из этого были определены приоритетные направления работы. Сформулированы задачи по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза, новообразований. <…> Еще в 2018 году был открыт региональный сосудистый центр. В том числе по нацпроекту в сфере здравоохранения на оснащение этого учреждения направляется более 100 млн рублей", - сказал Гольдштейн.

В регионе смертность от сердечно-сосудистных заболеваний, по словам Гольдштейна, стоит на первом месте: 57% всех смертей в регионе происходит именно по этим причинам. На втором месте стоит смертность от онкологии - 16%.

Глава региона уточнил, что в областной больнице в этом году заработает ангиографический комплекс, который позволит заняться рентгеновским исследованием кровеносных сосудов. А поскольку многое зависит от скорости оказания медицинской помощи, принято решение о капремонте отделения реанимации. Туда же на сумму более 80 млн рублей за прошлый и этот годы закупается современное оборудование.

Идет в области и дооснащение онкологического диспансера. Учреждению на средства нацпроекта уже поставлены современные аппараты магнитно-резонансной и спирально-компьютерной томографии. Всего на 2020 год на переоснащение онкологического диспансера направляется 111,7 млн рублей. Помимо этого, во все районы области выезжают мобильные бригады, в задачи которых входит выявление раковых заболеваний на ранней стадии.

Работа по другим направлениям

В области ведется работа и по другим направлениям в сфере здравоохранения. Так, для профилактики туберкулеза, как сообщил глава, закуплено восемь флюорографов. Они распределены в областной центр и во все районы области.

"Конечно, в медицине региона есть еще немало проблем. В частности, зданию противотуберкулезного диспансера более 50 лет. Оно нуждается в капитальном ремонте. Сегодня ведутся проектные работы по ремонту лечебного корпуса. А с 20 августа мы приступаем к ремонту стерилизационного отделения. Соответствующая заявка уже поддержана. После завершения проектных работ приступим к практическому выполнению", - сказал Гольдштейн.

В регионе также провели капитальный ремонт областной деткой больниц, готовятся к строительству дополнительного амбулаторно-поликлинического корпуса этого учреждения, откроют отделение профилактики, что позволит улучшить показатели по диспансеризации детей. В области улучшена ситуация с работой службы скорой медицинской помощи. Парк машин обновлен на 95%. В частности, 10 единиц транспорта поступили в этом году. В районах дополнительно заработали пять бригад скорой.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико- санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".