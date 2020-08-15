Власти Камчатки хотят пересмотреть регулирование туризма на особо охраняемых территориях

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов выступил в субботу в ходе совещания по развитию экологического туризма в РФ с предложением пересмотреть законодательное регулирование туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

"Я считаю, что в целом законодательное регулирование туризма на особо охраняемых природных территориях нужно внимательно проработать и какие-то изменения внести. Просил бы поддержки по этому вопросу", - сказал он.

Солодов привел примеры, когда регулирование оказывается избыточным, и, наоборот, недостаточным. Так, например, текущее законодательство предусматривает, что установка опознавательного знака для навигации на землях лесного фонда для снегоходов или пеших прогулок возможна только в том случае, если соответствующий участок леса взят в аренду. "Бессмыслица. Мы берем столб - он не наносит никакого вреда, дерево, может быть, даже на дерево [знак] закрепляем и снимаем все сложности. А сейчас по сути это запрещено, и мы не имеем возможности такие, даже элементарные вещи сделать", - сказал он.

При этом есть случаи, когда ограничения наоборот, нужны. "В этом году мы в рамках регуляторной гильотины - тут, конечно, был недосмотр с нашей стороны, мы вовремя не подключились - было отменено действие такого режима как запретные зоны для охраны морских млекопитающих", - рассказал Солодов. Это привело к тому, что сейчас лежбища котиков и сивучей (ушастых тюленей - прим. ТАСС) никак не защищены. "В этой связи здесь нужен баланс - какие-то вещи нужно упрощать. С другой стороны, по конкретным морским млекопитающим я попросил бы отметить, что необходимо <…> вернуть механизм рыбохозяйственных заповедных зон для охраны районов, которые имеют особое значение", - резюмировал врио главы региона.

Ранее руководитель Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок сообщил ТАСС, что заповедник вышел с предложением к федеральным властям о включении акватории, где постоянно обитают краснокнижные ушастые тюлени, в состав морской ООПТ.

По словам Солодова, Камчатка занимает первое место по площади заповедников, обладает уникальным составом животных, рыб и птиц. Число туристов в регионе - 241 тыс. "При этом мы понимаем, что у нас очень большой потенциал для роста. Мы для себя ставим планку в ближайшие годы дойти до миллиона [туристов]", - сказал он.

Софинансирование территорий

Солодов попросил обеспечить частичное федеральное софинансирование для отдельных особо охраняемых природных территорий региона, работа которых определена в том числе международными договорами, включая ЮНЕСКО. "В части тех особо охраняемых природных территорий, которые закреплены международными договорами, ЮНЕСКО, в частности, (просьба - прим. ТАСС) предусмотреть, проработать частичное федеральное софинансирование", - сказал он.

Он напомнил, что бюджет края дотационный, а финансирование нужно для увеличения штата сотрудников территорий. "Я, даже если захочу, мне Минфин России не разрешает увеличить численность там реальных единиц", - сказал он, добавив, что особо остро проблема стоит перед краевым природным парком "Вулканы Камчатки", который относится к природному наследию ЮНЕСКО. Там работают сейчас чуть более 20 инспекторов "на всю огромную территорию".

Сейчас, по словам Солодова, в целом происходит переосмысление функции особо охраняемых природных территорий. "Мне кажется, что особо охраняемые природные территории становятся "университетами будущего" - теми местами, где люди меняют сознание. По моему наблюдению, туристы, которые приезжают в заповедники, в наши природные парки, даже больше удивляются инспекторам, которые там работают. Той отдаче, которую они чувствуют, тому отношению к природе, чем от самой долины гейзеров или медведей, которых они наблюдают. Мне кажется, что очень важно это констатировать", - сказал он. Недостаток инспекторов ощущается, по его словам, и в Кроновском заповеднике.