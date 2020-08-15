В Ростуризме предложили закрыть потребность в гидах с помощью школ волонтеров

ТАСС, 15 августа. Начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова предложила закрыть нехватку экскурсоводов и гидов волонтерами по примеру "Школы защитников природы" в Камчатском крае. Такое предложение специалист озвучила в субботу на совещании по развитию экологического туризма в РФ, которое прошло в Петропавловске-Камчатском.

"Мы ощущаем острую нехватку мультиязычных кадров в сегменте гидов, гидов-проводников, экскурсоводов в особенности по экотерриториям с учетом привлечения местного населения, малых народностей, которые обладают уникальными знаниями, и, к сожалению, мы их [знания] без должного внимания теряем, не можем передавать. И здесь тот опыт "Школы защитников природы", который планируется внедрить на Камчатке, мне кажется, очень удачно можно рассмотреть для мультиплицирования на других территориях нашей страны", - сказала Лысенкова.

Создать "Школу защитников природы" на базе Кроноцкого государственного заповедника в середине июля предложил врио губернатора Камчатки Владимир Солодов. По задумке властей, проект будет привлекать в регион молодых людей для работы в красивых уголках Камчатки и обучения навыкам природоохранной деятельности. Таким способом в Камчатском крае предполагается решить проблему нехватки инспекторов в заповедниках.

Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее поручил Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике поддержать проект. Запустить школу планируется осенью 2020 года.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила ТАСС, что ведомство ведет работу над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" и надеется, что документ примут до конца года.