Национальные коллективы Северного Кавказа примут участие в проекте "Музыкальные сезоны"

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 августа. /ТАСС/. Общественный музыкальный фонд в Северной Осетии стал победителем конкурса по нацпроекту "Культура" с творческим проектом "Музыкальные сезоны Северного Кавказа". Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры республики.

"Творческий проект "Музыкальные сезоны Северного Кавказа" Общественного музыкального фонда РСО-Алания стал победителем конкурса на предоставление грантов некоммерческим организациям в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура", - говорится в сообщении.

"Музыкальные сезоны" - творческая площадка для развития и пропаганды симфонической, хоровой и камерно-инструментальной музыки на Северном Кавказе. Маршрут проекта пройдет до конца 2020 года по городам Северо-Кавказского федерального округа - Владикавказ, Нальчик, Назрань, Грозный, Махачкала, Пятигорск, Ставрополь. Проект будет способствовать демонстрации музыки современных национальных композиторов на лучших концертных площадках СКФО.

Художественным руководителем проекта выступил заслуженный деятель искусств РФ, председатель Северо-Осетинского регионального отделения Союза композиторов РФ Ацамаз Макоев.