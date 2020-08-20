Более 80 км оптоволокна протянут к северному поселку в Карелии для доступа к интернету

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 августа. /ТАСС/. Село Реболы в Муезерском районе Карелии обеспечат доступном к интернету, к населенному пункту построят волоконно-оптическую сеть длиной 82 км от районного центра - поселка Муезерский, сообщили ТАСС в пресс-службе карельского филиала ПАО "Ростелеком".

"Карельскому филиалу ПАО "Ростелеком" предстоит построить 82 км волоконно-оптической сети связи. Межстанционный участок сети организуется от поселка Муезерский к селу Реболы", - сообщили в компании.

Завершить строительно-монтажные работы планируется до конца лета, после чего в ходе реализации национального проекта "Цифровая экономика" начнется подключение к сети социальных объектов - здания администрации, ФАПа, пожарной части и единственной общеобразовательной школы. Как рассказала ТАСС глава Ребольского сельского поселения Марина Седлецкая, сейчас в населенном пункте возможность выйти в интернет есть только с помощью спутника - индивидуальной тарелки, но эта услуга доступна не всем местным жителям, прежде всего, из-за ее немалой стоимости. Это вызвало проблемы во время пандемии коронавируса этой весной, когда школьников перевели на дистанционное обучение.

"Проблемы у нас возникли во время пандемии, восемь или девять семей, [их дети], не могли обучаться дистанционно, потому что у детей не было доступа к интернету, а родители не могут себе позволить [установить спутниковую антенну]", - рассказала собеседница агентства. Она также добавила, что ребольская средняя школа в рамках ведомственного проекта имеет доступ к сети через большую спутниковую тарелку, но сейчас здание планируется подключить к более дешевому способу выхода интернет.

Фактически доступа к интернету не имеет и администрация сельского поселения, из-за чего не редко местная власть получает штрафы. Для пользования некоторыми программами в рабочих целях или чтобы отправить отчет, сотрудникам приходится выезжать в районный центр, что не всегда получается сделать в срок. "Интернет даст нам свободу. <…> Появится связь между родителями и детьми, у бабушек с внуками", - добавила глава поселения.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет свыше 1,5 трлн рублей.