В Хабаровском крае в 2020 году обустроят почти 40 домов культуры

ТАСС, 20 августа. Власти Хабаровского края в 2020 году на федеральные средства обустроят 38 сельских домов культуры в рамках нацпроекта "Культура", сообщила журналистам в четверг пресс-служба краевого правительства.

"В этом году в регионе за счет федеральных средств по нацпроекту будет отремонтирована детская школа искусств в рабочем поселке Чегдомын и улучшена материально-техническая база 38 сельских домов культуры. На 2021-2022 годы запланировано строительство Центра культурного развития в Николаевске-на-Амуре, а также капитальный ремонт Театра юного зрителя", - говорится в сообщении.

Как отметила на встрече с врио губернатора Михаилом Дегтяревым заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, регион входит в пятерку лучших по развитию отрасли. "В Хабаровском крае многое сделано по нацпроекту "Культура". Это модернизация и строительство домов культуры в селах и малых городах, развитие сети модельных библиотек. А с руководством Хабаровского государственного института культуры мы достигли договоренности по увеличению набора в вуз для подготовки специалистов для учреждений культуры края", - приводятся в сообщении слова Яриловой.

Национальный проект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".