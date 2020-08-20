Более 22 тыс. самозанятых зарегистрировались с начала 2020 года в Самарской области

ТАСС, 20 августа. Налоговая служба зарегистрировала более 22 тыс. самозанятых в Самарской области с начала 2020 года, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Многие представители малого бизнеса оформили статус "самозанятый". С начала года в Самарской области зарегистрировано уже более 22 тыс. таких граждан", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Самозанятыми могут стать физические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые не имеют работодателя и наемных работников. Например, это фрилансеры, фотографы, косметологи, пекари, сантехники, репетиторы. Пройдя регистрацию, самозанятые получают официальный статус и возможность работать без отчетности и визитов в налоговые органы и воспользоваться мерами господдержки, доступными легальному бизнесу.

"По линии гарантийного фонда региона предприниматели могут получить льготные займы под минимальный процент. На эти цели из областного бюджета было выделено более 600 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. 23 июня президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что с 1 июля 2020 года все регионы смогут вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.