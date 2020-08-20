Площадь свалки под Кировом сократили вдвое в ходе рекультивации

КИРОВ, 20 августа. /ТАСС/. Первый этап рекультивации свалки в Вахрушах под Кировом, где отходы накапливались 39 лет, позволил более чем вдвое сократить ее площадь. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства области.

По данным ведомства, свалка в поселке Вахруши эксплуатировалась на протяжении 39 лет - с 1975 года по 2014 год, за это время на площади около 7 га было накоплено 91 тыс. квадратных метров отходов, периодически на свалке возникали возгорания. Рекультивация свалки в Вахрушах началась в апреле 2020 года в рамках национального проекта "Экология", работы до 31 октября 2020 года выполнит казанская фирма "ТНСтрой", на рекультивацию будет направлено 50 млн рублей. Рекультивацию планировали провести в два этапа.

"Завершилась приемка первого этапа работ по рекультивации свалки в поселке Вахруши Слободского района. Отходы, которые размещались на свалке, сложены в новый террикон (насыпь). Площадь, занятая отходами, уменьшилась более чем в два раза. Сейчас насыпь покрывают газодренажным слоем из щебня, геотекстилем, мембраной, гидроматом, глинистой почвой и плодородным слоем грунта", - говорится в сообщении.

В дальнейшем здесь планируется устройство водоотводящих каналов и фитоочистных сооружений. В конце территорию засадят многолетними травами, и на месте бывшей свалки будет создана зеленая зона.

Всего в рамках национального проекта "Экология" в Кировской области до 2024 года планируется рекультивировать шесть свалок: в поселке Костино, Омутнинске, Слободском, Лузе, Малмыже и Вахрушах.

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". На исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить из федерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.