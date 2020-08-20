Власти Кубани подготовят предложения по строительству в рамках нацпроектов к 1 сентября

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края до 1 сентября представят предложения по строительству и модернизации школ, очистных сооружений, водопроводов и полигонов бытовых отходов в рамках нацпроектов. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Instagram в четверг.

В июле президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 30 октября скорректировать программы национальных проектов в связи с продлением сроков их реализации до 2030 года.

"Край уже ведет активную работу в этом направлении - до 1 сентября мы представим федерации свои предложения - это и школы, и очистные, и водопроводы, и полигоны - все, что сегодня нуждается в модернизации. Благодаря федеральному финансированию мы, наконец, сможем решить давние проблемы, которые не удавалось закрыть силами краевого бюджета", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что также власти региона примут максимально активное участие в разработке нового нацпроекта в сфере туризма. В ближайшее время край отработает имеющиеся предложения совместно с Ростуризмом.

Ранее в четверг сообщалось, что освоение денежных средств, выделенных Краснодарскому краю на 2020 год для реализации национальных проектов, превысило 40%, несмотря на действовавшие в регионе ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.