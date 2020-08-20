В Тульской области выполнили годовой план ремонту региональных дорог по нацпроекту

ТУЛА, 20 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы на региональных трассах Тульской области, включенных в план на 2020 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", полностью завершены. Также ранее планового срока - 1 октября, планируется закончить ремонт на восьми оставшихся дорогах местного значения, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В Тульской области завершен ремонт региональных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" <...> Работы завершены на 40 объектах, в том числе на всех 15 участках региональных дорог, включенных в план этого года", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, изначальный срок выполнения дорожных работы по нацпроекту - 1 октября 2020 года. Всего должны быть приведены в нормативное состояние 48 участков региональных и муниципальных трасс протяженностью порядка 144 км, сейчас работы продолжаются на оставшихся восьми дорогах местного значения.

Плановые показатели нацпроекта, по данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, выполнены уже на 90%. "По поручению губернатора Алексея Дюмина в этом году к работам приступили уже в начале марта. Соответственно были изменены графики, и дорожники своевременно организовали поставку необходимых материалов. Поэтому планируем завершить все объекты значительно раньше, чем в прошлом году", - приводит пресс-служба слова главы регионального ведомства Родиона Дудника.

Ранее сообщалось, что Тульская область в числе первых регионов в октябре 2019 года полностью завершила ремонт дорог по нацпроекту. В 2020 году из-за благоприятных погодных условий дорожные работы начались с опережением графика в среднем на две недели. Суммарно на приведение трасс в нормативное состояние в регионе было направлено свыше 2,1 млрд рублей, в том числе около 680 млн рублей - из бюджета РФ.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.