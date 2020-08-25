Правила анапских виноделов: знания, забота о лозе и немного интуиции

Чета Савельевых Елена и Сергей – бывшие инженеры: она занималась проектированием объектов для оборонной промышленности, он - возведением российских мостов, в их числе и достояние страны - Крымский мост. Со строительством этого моста у семьи Савельевых и связан новый этап жизни – супруги переехали из Новосибирска на побережье Краснодарского края, где смогли воплотить в жизнь свою давнюю мечту – заняться домашним виноделием. О том, как новая профессия помогает им осваиваться на новом месте, - в материале ТАСС.

Елена и Сергей родом из Новосибирска с его суровым климатом. Высшее образование оба получили в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта, познакомились во время учебы, на третьем курсе создали семью. Сейчас Елене 55 лет, ее супруг Сергей уже на пенсии, у них двое детей – сын живет в Москве, дочь в Нью-Йорке, и пятеро внуков.

Елена раньше работала в проектном институте в Новосибирске, занималась выполнением заказов для отечественной "оборонки". Сергей всю жизнь строил мосты – его руками создан Бугринский мост в Новосибирске, а в 2016 году он получил приглашение принять участие в строительстве Крымского моста, соединяющего территорию Краснодарского края и Крымского полуострова.

"Мы всегда имели слабость к интересному вину. Живя в Новосибирске, попробовать хороший напиток очень сложно: свой виноград там, естественно, не растет из-за климата, а даже потратившись на дорогую марку, не всегда угадаешь с качеством", - поделилась Савельева.

После приглашения на работу в Краснодарский край семейная пара продала всю недвижимость в родном городе и купила небольшой домик в Анапе, где первым делом посадила виноградную лозу. Так Савельевы решили воплотить в жизнь мечту своей молодости и заняться любимым делом - виноделием.

Метод проб и ошибок

Свое первое домашнее вино они приготовили в 2017 году. Тогда у супругов специальных знаний не было, и весь процесс был построен на интуиции.

"Сын был не против нашего увлечения, но отнесся к тому, что мы решил делать вино, несерьезно. А когда приехал в гости и попробовал наше Каберне-Совиньон 2017 года урожая, просто обомлел. После этого он ездил по работе на винную экскурсию во Францию, и наше вино для него было эталоном – он сравнивал с ним все напитки, и нам это очень льстило. В Нью-Йорк мы тоже часто передаем свое вино, семья дочери в восторге, но они до сих пор не верят, что мы производим его сами", - рассказал Сергей.

Супруги, которые всегда рады гостям, покорили своим вином 2017 года всех друзей и соседей, поэтому изготовленная из 200 кг винограда партия быстро закончилась. В 2018 году они решили купить уже больше сырья - 500 кг. "И тут нас постигла неудача – у нас получилось не вино, а "кислятина", тогда мы и поняли, что нам катастрофически не хватает технологических знаний. Вино – это ведь живая субстанция, это ваш ребенок, с которым нужно разговаривать, холить и лелеять, понимать, не заболел ли он, лечить", - считает Елена.