Правила анапских виноделов: знания, забота о лозе и немного интуиции

Чета Савельевых Елена и Сергей – бывшие инженеры: она занималась проектированием объектов для оборонной промышленности, он - возведением российских мостов, в их числе и достояние страны - Крымский мост. Со строительством этого моста у семьи Савельевых и связан новый этап жизни – супруги переехали из Новосибирска на побережье Краснодарского края, где смогли воплотить в жизнь свою давнюю мечту – заняться домашним виноделием. О том, как новая профессия помогает им осваиваться на новом месте, - в материале ТАСС.
Елена и Сергей родом из Новосибирска с его суровым климатом. Высшее образование оба получили в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта, познакомились во время учебы, на третьем курсе создали семью. Сейчас Елене 55 лет, ее супруг Сергей уже на пенсии, у них двое детей – сын живет в Москве, дочь в Нью-Йорке, и пятеро внуков.
Елена раньше работала в проектном институте в Новосибирске, занималась выполнением заказов для отечественной "оборонки". Сергей всю жизнь строил мосты – его руками создан Бугринский мост в Новосибирске, а в 2016 году он получил приглашение принять участие в строительстве Крымского моста, соединяющего территорию Краснодарского края и Крымского полуострова.
"Мы всегда имели слабость к интересному вину. Живя в Новосибирске, попробовать хороший напиток очень сложно: свой виноград там, естественно, не растет из-за климата, а даже потратившись на дорогую марку, не всегда угадаешь с качеством", - поделилась Савельева.
После приглашения на работу в Краснодарский край семейная пара продала всю недвижимость в родном городе и купила небольшой домик в Анапе, где первым делом посадила виноградную лозу. Так Савельевы решили воплотить в жизнь мечту своей молодости и заняться любимым делом - виноделием.
Метод проб и ошибок
Свое первое домашнее вино они приготовили в 2017 году. Тогда у супругов специальных знаний не было, и весь процесс был построен на интуиции.
"Сын был не против нашего увлечения, но отнесся к тому, что мы решил делать вино, несерьезно. А когда приехал в гости и попробовал наше Каберне-Совиньон 2017 года урожая, просто обомлел. После этого он ездил по работе на винную экскурсию во Францию, и наше вино для него было эталоном – он сравнивал с ним все напитки, и нам это очень льстило. В Нью-Йорк мы тоже часто передаем свое вино, семья дочери в восторге, но они до сих пор не верят, что мы производим его сами", - рассказал Сергей.
Супруги, которые всегда рады гостям, покорили своим вином 2017 года всех друзей и соседей, поэтому изготовленная из 200 кг винограда партия быстро закончилась. В 2018 году они решили купить уже больше сырья - 500 кг. "И тут нас постигла неудача – у нас получилось не вино, а "кислятина", тогда мы и поняли, что нам катастрофически не хватает технологических знаний. Вино – это ведь живая субстанция, это ваш ребенок, с которым нужно разговаривать, холить и лелеять, понимать, не заболел ли он, лечить", - считает Елена.
Год назад супруги уже не рискнули изготавливать большие объемы и сделали вино из 300 кг винограда, которого сегодня им уже не хватает, а свежий урожай еще не подоспел. "Нам по объему неплохо иметь в год литров 300 вина - для друзей, родственников, на подарки - оно за год очень быстро расходится и это еще не продавая", – отметил Сергей.
В начале 2020 года к Елене в гости зашла соседка, у которой дочь учится на винодела в анапском сельскохозяйственном техникуме. От нее Елена и узнала, что в учебном заведении открыли бесплатную федеральную программу переподготовки Ворлдскиллс для людей старше 50 лет и граждан предпенсионного возраста в рамках нацпроекта "Демография". Решение учиться Еленой и Сергеем было принято единогласно.
"Всю жизнь мы занимаемся тем делом, которое нас кормит, но где-то в подсознании есть занятие, которое нам нравится больше. Хорошо, если это рядом с профессией, а если совсем далеко от нее? После 50 лет такие программы — это благо, когда ты уже состоялся как личность, материально обеспечен и можешь посвятить себя любимому делу", - уверен Савельев.
Винодельческие планы
Освоив технологические процессы, Савельевы приобрели необходимое оборудование и решили заняться уже полным циклом производства, не только виноделием, но и виноградарством. Они посадили свой небольшой виноградник - сортовые привитые корешки Каберне-Совиньон и Рислинг. "Вино нельзя повторить: если опять же проводить аналогию с ребенком, то вы не знаете изначально, кто это будет – мальчик или девочка и с каким характером. Так и вино – винодел прогнозирует, что получится, но от того, как ты будешь за ним ухаживать, зависит его вкус. С заводским вином – по-другому. Коммерсанты уравнивают вино, добавляя определенные химические составы, но оно получается неживое", - рассказал Савельев.
По словам Сергея, виноделие – хобби не из дешевых. Для того, чтобы изготавливать примерно тонну вина в год, только в оборудование нужно вложить порядка 100 тыс. рублей и это не считая трат на сырье. При этом пока Савельевы свою продукцию не продают, то есть прибыли от хобби не имеют. Отчасти открытие бизнеса тормозит процесс получения необходимых документов, на которое сейчас у пары нет времени. Тем не менее, полностью идею своего бизнеса они не отвергают.
"Хочется производить авторское вино в маленьких объемах в домашней винодельне. Наверное, это случится, кода мы захотим, чтобы больше людей разделили с нами нашу радость вина", - отметил Сергей.
Пока же Елена намерена использовать свои знания, устроившись на работу на винодельческое предприятие. "Это для меня возможность и заработать, и получить новые знания о том, как эти процессы протекают на больших производствах", - считает она.
Елена Задворная