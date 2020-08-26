В двух приморских селах в 2021 году появятся высокоскоростные линии связи

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Высокоскоростные линии связи появятся в 2021 году в двух селах на севере Приморского края. В одном из населенных пунктов - селе Лиственная, где живут около ста человек, сейчас нет ни мобильной, ни стационарной телефонной связи, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Наибольшие проблемы со связью наблюдаются в селах Лиственная и Новониколаевка, поселке Горноводное, деревне Молдавановка - там сейчас нет не только мобильной сети, но и стационарных телефонов, единственным способом связи с "внешним миром" остаются таксофоны. Частично проблема с вышеуказанными населенными пунктами должна решиться благодаря строительству оптоволоконных линий к некоторым из них - в следующем году высокоскоростной интернет появится в селах Лиственная и Михайловка. Есть вероятность, что уже в ближайшее время линии ВОЛС (волоконно-оптическая линия передачи - прим. ТАСС) удастся провести и в иные проблемные населенные пункты района - сейчас Минсвязи Приморья прорабатывает этот вопрос с Ростелекомом", - говорится в сообщении.

Операторы сотовой связи смогут за счет инфраструктуры Ростелекома облегчить процесс подключения к мобильной сети населенных пунктов Ольгинского района, к которым проведены оптоволоконные линии. Представитель Ростелекома обозначил, что компания готова строить новые ветки по программе софинансирования либо, если будет позволять окупаемость, за собственные средства.

Представители компаний-операторов заявили о готовности участвовать в развитии информационной инфраструктуры муниципального района и расширить свое присутствие на севере края. "В Ольгинском районе на 2021 год планируем модернизацию базовых станций, чтобы они поддерживали 4G. Также готовы рассмотреть возможность установки базовых станций в населенных пунктах, где сейчас совсем нет мобильной связи", - отметила представитель компании "Мегафон".

В 2021 году скоростной интернет появится в 27 социально значимых объектах Приморья, в том числе в семи школах и шести фельдшерско-акушерских пунктах. В этом году доступ в глобальную сеть появился у 22 социальных учреждений, а в 2019 - у пяти.

Одной из основных задач регионального проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика" является обеспечение качественным интернетом всех жителей Приморья. Нацпроект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодняшний день в Приморье насчитывается 659 населенных пунктов. В 2017 году сотовая связь была недоступна в 72 селах, а в 2019 году это количество сократилось практически вдвое - до 37.