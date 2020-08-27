Бурятия в этом году удвоила сумму средств на благоустройство территорий

УЛАН-УДЭ, 27 августа. /ТАСС/. Республика Бурятия удвоила в 2020 году сумму средств из федерального бюджета на благоустройство городских территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда" благодаря грантам на общую сумму около 170 млн рублей, полученным по результатам конкурса. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр по строительству и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николай Рузавин.

"В этом году у нас 180 млн рублей федеральных средств на реализацию мероприятий по благоустройству. К этой сумме около 169 млн рублей выделено трем городам - победителям конкурса грантов по нацпроекту, средства на благоустройство получили Кяхта, Гусиноозерск и Закаменск", - сказал министр.

По его словам, в Кяхте, рядом с российско-монгольской границей, ведется благоустройство центральной части города, в Гусиноозерске обновятся сквер и бульвар. "В проектных решениях Гусиноозерске использован символ города - гусь и характерная черта - деревянное зодчество. Тематика поддерживается в выборе малых архитектурных форм, заложенных в проект", - уточнили в пресс-службе Минстроя. В Закаменске благоустроят улицу Титова с прилегающими к ней территориями, выбранная по проекту тематика посвящена основателям города - первопроходцам, добывавшим руду в горном Закаменском районе.

В Бурятии проект по благоустройству территорий реализуется последние три года, им охвачено 104 населенных пункта по всей республике. В этом году в разных районах Бурятии благоустроят 155 дворов и 77 скверов, аллей и парков. За шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда" на благоустройство территорий в регион поступит более 1,5 млрд рублей, на эти средства благоустроят более 300 общественных территорий, включая парки, скверы, крупные и небольшие площади в населенных пунктах и более тысячи дворов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.