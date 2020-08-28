В ЕАО внедрят в 2022 году систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами на дому

ТАСС, 28 августа. Система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами на дому по национальному проекту "Демография" заработает в Еврейской автономной области в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил в пятницу первый заместитель председателя Комитета социальной защиты правительства области Антон Левчук.

"В области идет работа над созданием системы долговременного ухода для пожилых граждан и инвалидов. Ее суть заключается в организации сбалансированного семейного ухода, социальном обслуживании и медицинской помощи гражданам на дому, то есть в привычных для них условиях проживания", - сказал Левчук.

Это стационарозамещающий уход, предполагающий оказание всех возможных услуг на дому. "К людям, которые нуждаются в какой-либо помощи, с определенной периодичностью будут приходить врачи, сотрудники социальных служб. Будет оказываться помощь в уборке квартиры, доставке продуктов, оплате счетов, сопровождению при посещении учреждений. Медики будут делать уколы, ставить капельницы, брать анализы - все, что возможно сделать на дому", - пояснил Левчук.

До начала работы такой системы ухода в регионе проведут оценку условий жизни, наличия родственников и состояния здоровья каждого пожилого человека и инвалида в области, чтобы определить нуждаемость в той или иной услуге.

"Такую систему постепенно внедряют на Камчатке, в Приморье, в области пока идет подготовительный этап, который заключается в апробации ее отдельных элементов, таких как социальная служба сиделок, мобильная социальная бригада, занимающаяся перевозкой людей, и другие", - сказал Левчук, добавив, что помимо этого в области работает специальная школа, где желающих обучают, как правильно ухаживать за маломобильными родственниками, в том числе лежачими: как их поднять, усадить, накормить, провести гигиенические процедуры.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы и реализующийся по указу президента РФ Владимира Путина, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Общий бюджет нацпроекта - 3,1 трлн рублей.