Число телемедицинских консультаций в Свердловской области выросло на 20%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Число консультаций по телемедицине в Свердловской области по нацпроекту "Здравоохранение" за январь - июль 2020 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения региона Ирена Базите на пресс-конференции, посвященной развитию телемедицины в области.

"За период с января по июль 2020 года было проведено 21 969 телемедицинских консультаций, за аналогичный период прошлого года - 16 804, рост на 20%", - сказала она.

Базите уточнила, что чаще всего жители региона обращались за консультацией по вопросам сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, а также болезней эндокринной системы.

"В условиях пандемии телемедицинские технологии не только помогли нам с обеспечением консультаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией, но и позволило не упустить наших пациентов с хроническими, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этом году у нас почти на 20% вырос объем телемедицинских консультаций. Это в основном такие профили, как сердечно-сосудистые заболевания, неврология, эндокринология, онкологические заболевания, медицинская реабилитация. У нас уже внедряются технологии, позволяющие восстанавливать наших тяжелых и маломобильных пациентов прямо на дому в онлайн-формате", - рассказала она.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.