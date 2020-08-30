Почти 2 тыс. новых книг передали в библиотеку Ростова-на-Дону в рамках нацпроекта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Фонд первой библиотеки, модернизированной на средства нацпроекта "Культура", пополнился почти на 2 тыс. новых востребованных изданий, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье.

"В библиотеке нового поколения появились новые актуальные услуги, новое оборудование, а самое главное - это современные книги. Так, фонд библиотеки в рамках реализации нацпроекта "Культура" пополнился на почти 2 тыс. новых, долгожданных, востребованных изданий", - сказала Любимова.

Она отметила, что на базе библиотеки имени Пушкина будут реализовывать детские и подростковые проекты, а также проводить краеведческие лекции, экскурсии, квесты. Здесь же запустят развивающие кружки, добавила Любимова.

Детская библиотека имени Пушкина - одна из старейших библиотек Ростова-на-Дону, расположенная в историческом здании. Ее преобразовали в современное образовательное пространство в рамках нацпроекта "Культура", там оборудовали медиацентр, интерактивный уголок, провели интернет.

Создание модельных муниципальных библиотек - это одно из основных направлений нацпроекта "Культура". Модельная библиотека представляет из себя современное библиотечное пространство с функциональным зонированием помещения, включающим, помимо мест для книжных фондов, пространство для свободного общения, проведения лекториев, дискуссий и других мероприятий. Модельные библиотеки будут обеспечены высокоскоростным интернетом для доступа к различным электронным и цифровым ресурсам, например к Национальной электронной библиотеке, информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным изданиям периодической печати.