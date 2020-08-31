Счетная палата указала на риски реализации национального проекта "Наука"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Счетная палата России отметила положительные итоги реализации нацпроекта "Наука" и указала на риски его развития. Как сообщили в понедельник в пресс-службе контрольного ведомства, Счетная палата провела проверки исполнения бюджета в 2019 году Минобрнауки России, Российской академией наук (РАН), Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт".

"Отмечены проблемы и риски реализации национального проекта ("Наука" - прим. ТАСС). В частности, недостаточный объем финансирования НП "Наука" и значительный запланированный объем внебюджетных средств, привлечение которых не гарантировано. Среди проблем также отмечены отставание России по уровню заработной платы в сфере науки и технологий, что создает дополнительные стимулы к "утечке мозгов", а недостаточные темпы обновления и создания инфраструктуры исследовательской деятельности влияют на обеспечение конкурентоспособных условий труда и жизни ученых", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем, в ходе проверки Счетная палата отметила положительные итоги реализации нацпроекта "Наука". Например, определены пять пилотных научно-образовательных центров, созданы 14 центров компетенции Национальной технологической инициативы, на базе 35 организаций созданы лаборатории мирового уровня, начато проведение международных научных исследований на уникальных научных установках класса "мегасайенс", отмечается в пресс-релизе.

По реализации госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" Счетная палата отметила высокое кассовое исполнение - 98,5%. При этом из 49 показателей госпрограммы в 2019 году не достигнуты значения по трем.

Замечания Счетной палаты

Контрольное ведомство высказало замечания к формированию госзаданий подведомственных учреждений Минобрнауки.

В частности, при определении объема финансового обеспечения выполнения госзадания, нормативные затраты на оказание государственных услуг определяются с учетом корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат. Корректирующие коэффициенты состоят из территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов. Кроме этого, могут использоваться коэффициенты выравнивания, в результате применения которых объем финансирования госзадания может существенно уменьшаться по сравнению с рассчитанным по нормативам. Например, после применения коэффициентов выравнивания объем финансирования госзадания в целом по Минобрнауки России в 2019 году сократился на 23,8 млрд рублей.

При этом методика определения коэффициентов выравнивания, применяемая министерством, не является совершенной, указали в Счетной палате.

"Например, для федеральных университетов и национальных исследовательских университетов предусмотрены более высокие значения, чем для других вузов. При этом к ним и так уже применяется повышающий отраслевой коэффициент при формировании госзадания. Таким образом, федеральные университеты и НИУ стимулируются дважды по одному и тому же основанию", - приводит пресс-служба слова аудитора Счетной палаты Дмитрия Зайцева.

Проблемной зоной для министерства в 2019 году стала Федеральная адресная инвестиционная программа: она исполнена всего на 25,5%. Из трех объектов, планируемых к вводу в 2019 году, введен только один. "Причины такого низкого исполнения достаточно обыденные, мы их все знаем. Это позднее получение положительных заключений госэкспертизы на ПСД, признание конкурсов несостоявшимися, проведение повторных конкурсов и ненадлежащее исполнение договорных обязательств по госконтрактам подрядчиками и проектными организациями", - сказал Зайцев.

Управление собственностью

Общими почти для всех проверенных объектов стали нарушения в части управления и распоряжения федеральной собственностью.

Так, в РФФИ и РАН не утвержден перечень особо ценного движимого имущества. Кроме того, в Академии наук на начало года так и не были завершены мероприятия по выявлению недвижимого имущества при том, что сделать это надо было до 1 апреля 2017 года. По данному факту Счетная палата подготовила письмо в правительство. Курчатовский институт не обеспечил государственную регистрацию 15 договоров аренды, действующих в 2017-2019 годах. Кроме того, не зарегистрировано право собственности РФ в отношении 55 объектов недвижимого имущества и право оперативного управления в отношении 39 объектов. Причем в этой ситуации виноват не только институт, но и Росимущество, которое со своей стороны необходимых действий не предприняло.

"Каждый раз мы выявляем эту имущественную проблематику, в которой сами объекты проверок не могут особо ничего сделать. Тут проблема между Росимуществом и Росреестром. Здесь нужно что-то менять в нормативных актах и в регламентах в отношении Росимущества", - сказал аудитор.

Не обошлось без нарушений и в сфере закупок, отмечается в пресс-релизе. В частности, РАН не соблюдала нормы, установленные в отношении закупаемых услуг и товаров. Так, цена мобильных телефонов для сотрудников Академии в ряде случаев превышала установленную норму от двух до четырех раз, а для оказания транспортных услуг были приобретены автомобили с мощностью двигателя выше 200 лошадиных сил.