Фрагменты древней посуды обнаружили на раскопках в Якутске

ЯКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Участники программы "Волонтеры культуры" на археологических раскопках в центре Якутска на месте строительства будущего здания Арбитражного суда обнаружили фрагменты древней посуды и оконниц. Об этом сообщается на сайте регионального Минкультуры.

Общая площадь исследуемого участка, который находится на улице Ярославского, составляет 6 тыс. кв. м, при этом площадь самих раскопок может достичь 600 кв. м. Глубина работ составит около 1,5 м. С XVII века участок никогда не пустовал, люди постоянно жили там, строили дома, склады. В XX веке место раскопок и территория стоящего рядом Национального художественного музея принадлежали Федоту Астраханцеву, зажиточному купцу, крупнейшему меценату в Якутске.

"Это был очень интересный опыт, я еще никогда не была на раскопках. Каждая там деталь, казалось бы, на первый взгляд мелочь, найденная в почве, очень важна, - поделилась впечатлениями с ТАСС волонтер культуры, сотрудник регионального Национального архива Ксения Дмитриева. - Каждому участнику раскопок выделяли определенный участок - в нашем случае он относился к горизонту XVIII-XIX веков, - и выдавали оборудование. За полдня мы смогли найти животные кости, осколки стекла, керамики, фарфора и фаянса, кожаные ремни, даже рыбьи кости. Удивительно, что они сумели сохраниться до наших времен".

Как сообщил ТАСС руководитель Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия Николай Макаров, раскопки в Якутске находятся сейчас в самом разгаре. "Ранее мы планировали начать раскопки 1 июня и завершить их в середине августа, но из-за пандемии коронавируса сроки начала работ были перенесены на более позднее время. Мы планируем завершить работы в конце сентября", - сказал Макаров.

Программа "Волонтеры культуры" разработана в рамках федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди"). Национальный проект "Культура" создан по поручению президента России Владимира Путина и реализуется с 2019 по 2024 гг. В рамках проекта в том числе строят и модернизируют сельские культурно-досуговые учреждения, создают виртуальные концертные залы, оснащают современным оборудованием библиотеки и организуется грантовая поддержка для любительских творческих коллективов.