В Самарской области в 2020 году возведут почти 30 новых ФАПов

ТАСС, 31 августа. Власти Самарской области намерены возвести 28 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в регионе в 2020 году в рамках национального проекта "Здравоохранение", об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В этом году в Самарской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" запланировано возведение двух офисов врачей общей практики и 28 новых фельдшерско-акушерских пунктов", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что объекты появятся в отдаленных населенных пунктах. Так, в селе Ново-Михайловка Безенчукского района старый ФАП располагается в приспособленном здании 1970 года постройки. Новый ФАП позволит принимать пациентов в комфортных условиях. А в селе Давыдовка здание ФАПа находилось в старом деревянном здании 1924 года постройки. В июле этого года старое аварийное здание снесли, на его месте начали возводить новое модульное сооружение.

Нацпроект "Здравоохранение" нацелен на улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение "бережливых" технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.