Новый водовод обеспечит бесперебойное водоснабжение свыше 1 тыс. жителей Чебоксар

ТАСС, 1 сентября. Центральный водовод начал работать во вторник в деревне Чандрово в пригороде Чебоксар, объект построен по проекту "Чистая вода" национального проекта "Экология" и позволит обеспечить качественной водой более 1 тыс. жителей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы Чувашии.

"1 сентября в деревне Чандрово состоялся торжественный запуск водовода. Ввод в строй нового водовода позволит обеспечить бесперебойное снабжение качественной питьевой водой не только жителей самой деревни, но и собственников расположенных рядом земельных участков садоводческих товариществ. В общей сложности это свыше тысячи человек", - отмечается в сообщении.

Участок водовода протяженностью 7,8 км начали прокладывать в июне 2019 года от насосной станции Северо-Западного района города Чебоксары. Контракт на сумму 70,4 млн рублей был заключен с АО "Водоканал". При строительстве использовались современные полиэтиленовые трубы с защитной оболочкой.

По данным пресс-службы, существующая система водоснабжения деревни Чандрово находилась в критическом состоянии. С 2010 года из-за понижения уровня подземных вод и роста индивидуального жилищного строительства населенный пункт испытывал острый дефицит питьевой воды. В часы максимального водопотребления возникали перебои. Доходило до того, что воду для водонапорных башен приходилось подвозить в специальных бочках.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Он рассчитан на период с 2019 по 2024 годы. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.