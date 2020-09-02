Три города Липецкой области получат 170 млн рублей на благоустройство по итогам конкурса

ЛИПЕЦК, 2 сентября. /ТАСС/. Три города Липецкой области - Лебедянь, Усмань и Грязи - получат в общей сложности 170 млн рублей на благоустройство территорий по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Федеральных грантов удостоены проекты по благоустройству территорий в Лебедяни, Усмани и городе Грязи, на их воплощение Липецкая область получит 170 млн рублей из федерального бюджета", - сказал Артамонов. Он заверил, что проекты будут реализованы в будущем году, а также напомнил, что конкурс проходит по эгидой Минстроя РФ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

В частности, в Лебедяни планируется благоустроить территорию вокруг Ново-Казанского собора и создать пешеходную зону, маршрут которой будет пролегать по улице Мира до площади Ленина. "Он будет основан на бытовых историях знаменитых людей, чья жизнь была связана с городом", - рассказали ТАСС в пресс-службе областной администрации. Для этого планируется обустроить "локальные точки притяжения", создать смотровую площадку, детскую игровую зону и сцену на центральной площади.

В Усмани историческая аутентичность уездного купеческого города также нашла отражение в современном архитектурном решении. "Здесь благоустроят аллеи имени Басова и площади имени Ленина", - продолжили в пресс-службе. При этом уникальной дизайнерской находкой светового оформления аллеи станут лазерные лучи, а на главной городской площади появятся сухие фонтаны и современная сцена. В городе Грязи на федеральный грант планирую благоустроить набережную реки Матыры.

Ранее федеральные гранты получили проекты по благоустройству набережной реки Дон в Данкове, скверов имени Бунина и имени Соломенцева в Ельце, а также улицы и площади Советская в Чаплыгине. "Проделана большая работа, но мы не останавливаемся на достигнутых результатах, мы продолжим делать все для того, чтобы качество жизни населения Липецкой области улучшалось", - заключил Артамонов.