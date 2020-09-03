Театр кукол из Бурятии провел вторую школу для будущих актеров

УЛАН-УДЭ, 3 сентября. /ТАСС/. Театр кукол "Ульгэр" из Бурятии провел вторую Байкальскую театральную школу для будущих актеров и режиссеров, которые в 2021 году войдут в группу целевого набора для учебы в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила ТАСС в четверг директор Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр" Баирма Дашидоржиева.

"По итогам прошлогодней школы мы отобрали 20 наиболее способных, талантливых ребят. В этом году в Байкальской театральной школе в течение недели в конце августа участвовали 16 человек, для них также провели учебу театральные педагоги. В следующем году дети, которые, по нашему мнению, готовы быть в профессии, поедут в Санкт-Петербург для учебы на курсе РГИСИ режиссера Яны Туминой", - сказала Дашидоржиева, добавив, что во время байкальской школы были обеспечены все меры безопасности в условиях пандемии коронавируса.

В целевой группе будут обучаться 10 будущих актеров и два будущих режиссера театра кукол. "Уже этой зимой для курса начнется подготовка программы под нас, под наш театр, на все четыре года учебы", - пояснила директор "Ульгэра". Целевая группа нужна театру для обновления кадров. Его творческий коллектив сегодня состоит в основном из состоявшихся артистов, много лет работающих в "Ульгэре", среди них несколько лауреатов и номинантов премии "Золотая маска", молодые актеры через несколько лет станут "новой кровью" "Ульгэра".

Образовательный проект "Театр и Школа: Байкальский эксперимент" для поиска среди школьников будущих студентов начался летом 2019 года, в Год театра, на средства госпремии, полученной бурятским театром в 2018 году за спектакль "Руслан и Людмила". Тогда на берегу Байкала 80 старшеклассников почти из всех районов Бурятии прошли обучение, мастер-классы преподавателей, в том числе из РГИСИ.

Основанный в 1967 году Театр кукол "Ульгэр" - единственный в Бурятии театр для детей и юношества, четырежды лауреат премии России "Золотая маска". В репертуаре театра около 40 спектаклей, в том числе, поставленные по мотивам русских народных сказок, сказок народов мира и по пьесам бурятских драматургов.

Национальный проект "Культура" рассчитан до 2024 года и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).