В Татарстане открылся по нацпроекту новый корпус психоневрологического интерната

КАЗАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Корпус психоневрологического интерната открылся в селе Новое Чурилино Арского муниципального района Татарстана, объект построен по национальному проекту "Демография". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты республики.

Ново-Чурилинский психоневрологический интернат - стационарное учреждение соцобслуживания. Он предназначен для постоянного проживания людей старше 18 лет, страдающих психическими заболеваниями, нуждающихся вследствие этого в постоянном уходе и наблюдении, бытовом и медицинском обслуживании, социально-трудовой адаптации.

"В республике состоялось торжественное открытие нового корпуса психоневрологического интерната в селе Новое Чурилино Арского муниципального района. В честь открытия нового корпуса сегодня Ново-Чурилинскому ПНИ вручили сертификат на приобретение реабилитационного оборудования", - говорится в сообщении.

В жилых зонах нового корпуса создали дополнительные комнаты отдыха, помещения для приготовления и приема пищи. Это позволит проводить занятия по социально-педагогической реабилитации, психологической разгрузке, а также обучение первичным навыкам самостоятельного проживания, уточнили в пресс-службе министерства.

"Строительство жилого корпуса психоневрологического интерната осуществлялось в 2019-2020 годах в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в целях создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности получателей социальных услуг, страдающих психическими расстройствами. Кроме того, увеличение числа обслуживаемых позволит создать дополнительно 42 рабочих места", - говорится в сообщении.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.