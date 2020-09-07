В Томской области начал работу первый мобильный технопарк

ТОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. сельских школьников в Томской области смогут изучить программы дополнительного образования по виртуальной и дополненной реальности, промышленному дизайну, робототехнике, аэро- и геотехнологиям в мобильном технопарке "Кванториум", который сегодня отправился в рейс по районам области. Об этом сообщил на церемонии отправления губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

"Сегодня мы вписываем новую страничку в историю дополнительного образования. Одни из первых не так давно мы открыли технопарк "Кванториум" - это место, где дети могут получать новые знания, там очень интересно. Но Томская область больше, чем Великобритания, больше, чем Италия, мы не можем довольствоваться одним "Кванториумом". Мы договаривались с вами [жителями], что мы будем решать эту проблему, и как одно из решений проблемы мы в рамках национальной программы "Образование" приобрели мобильный кванториум и с одним из лучших вузов нашей страны - Томским политехническим - запускаем его в первый путь по районам нашего региона", - сказал Жвачкин.

Технопарк посетит до конца года шесть районов региона: Томский, Шегарский, Первомайский, Кожевниковский, Асиновский и Молчановский район. В оснащении и разработке образовательных программ помог Томский политехнический университет (ТПУ). Всего в проекте будут реализованы шесть программ - в области IT-технологий, виртуальной и дополненной реальности, промышленного дизайна, робототехники, аэро- и геотехнологий. Обучение по ним смогут пройти более тысячи школьников из сел региона. Суммарно в создание передвижного технопарка было вложено 19,5 млн рублей из федерального и областного бюджетов, а также от ТПУ.

"Этот новый совместный проект - еще один шаг к тому, чтобы еще больше юных томичей выбрали физику, химию, технологии как путь реализации себя в жизни. "Я убежден, что этот путь - самый интересный. Потому что это по-настоящему нужно региону, стране, миру. Сегодня инженеры - самые успешные, богатые, знаменитые люди. Это практически новые рок-звезды", - сказал в ходе церемонии врио ректора вуза Андрей Яковлев.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.