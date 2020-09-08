В Чите откроется первый в Забайкалье центр цифрового образования "IT-cub"

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края создало на базе гимназии №21 в Чите первый для региона центр цифрового образования "IT-cub". Открыть площадку планируют 15 сентября, сообщила журналистам во вторник пресс-служба краевого правительства.

"Проект ставит перед собой цель увеличить доступность и разнообразие дополнительного образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий, приобщения учащихся к инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга", - приводят в сообщении слова министра образования, науки и молодежной политики края Натальи Бянкиной.

Центр создали по федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" за 13 млн рублей из федерального бюджета. Там будут обучаться дети от 6 лет и старше по шести направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, основы алгоритмов и логики, программирование роботов, кибергигиена и большие данные.

По словам директора гимназии Татьяны Гарбуз, преподаватели уже прошли дистанционное обучение в Фонде новых форм развития образования в Москве. "Педагоги должны перейти на инновационный формат занятий с детьми с полным погружением в азы интернет-технологий, программирования, робототехники, дополненной, виртуальной и смешанной реальности, научить учеников не просто изучать информационные технологии, а создавать программные проекты в формате законченных продуктов или решений", - процитировали директора в пресс-службе.

"IT-куб" - это федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области IT-технологий, которая создается в регионах страны по нацпроекту "Образование". Целью реализации проекта является достижение лидирующей позиции России на глобальном рынке информационных технологий. По данным министерства, центры IT-cube создаются в 16 регионах России, которые стали победителями конкурсного отбора Министерства просвещения РФ на предоставление грантов в рамках реализации нацпроекта "Образование". Федеральным оператором Центра цифрового творчества IT-cube выступает Фонд новых форм развития образования.

Сам нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.