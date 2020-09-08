В Нижегородской области создали почти 3 тыс. учебных мест в 2020 году

ТАСС, 8 сентября. Власти Нижегородской области создали 2 875 новых учебных мест в рамках национального проекта "Образование" в 2020 году. Об этом сообщает во вторник областное правительство по итогам встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

"В 2020 году в рамках нацпроекта предусмотрено создание 2 875 новых учебных мест благодаря вводу в эксплуатацию четырех объектов. Несмотря на непростые условия этого года, удалось выполнить все задуманное", - приводятся в сообщении слова Никитина. В частности, 1 сентября открылась школа на 1,5 тыс. мест в Нижнем Новгороде.

Отмечается, что на базе более 40 школ в сельской местности и малых городах начинают работу центры цифрового и гуманитарного профилей. В рамках проекта "Школа полного дня" создано более 10 тыс. мест в учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных учреждениях.

На встрече также обсуждались вопросы реализации проектов государственно-частного партнерства по строительству школ. Один из таких учебных комплексов нового формата ("Школа 800") начали строить 1 июня 2020 года в Нижнем Новгороде.

В среду, 9 сентября, в городе начнется полуфинал всероссийского конкурса "Большая перемена", в который от Нижегородской области прошли 207 учащихся 9-11-х классов. По этому показателю регион занимает 4-е место по стране. "Нижегородская область стала стартовой площадкой, с которой начинается открытие всех полуфиналов конкурса. Считаем очень важным реализацию таких инициатив и будем их поддерживать", - отметил Глеб Никитин.

Нацпроект "Образование", общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.