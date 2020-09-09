На диких пляжах Приморья появятся нестандартные контейнеры для мусора

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Приморский экологический оператор в 2021 году установит на диких пляжах региона специальные большие емкости для сбора мусора, сообщил в среду ТАСС первый заместитель генерального директора предприятия Сергей Лазарев. Это позволит очистить побережье, куда приезжает множество туристов со всего Дальнего Востока, и сделать отдых комфортнее.

"На диких пляжах мы планируем установить большие восьмикубовые, контейнеры нестандартного типа, чтобы отдыхающие могли туда сбрасывать мусор. Мы это сделаем уже в июне следующего года. Пока мы планируем их установить только на дикие пляжи, в частности, в районе косы Назимова - труднодоступный, удаленный район. На Хасанский район придется всего порядка 10 единиц таких контейнеров", - сообщил Лазарев.

Контейнеры будут опустошать по мере их заполнения, в среднем 1-2 раза в неделю, пояснил он. Кроме того, до конца пляжного сезона в Хасанском районе установили первые 40 контейнеров стандартного типа, всего до конца октября их планируется установить более 200.

"Мы согласовали все места [установки контейнеров - прим. ТАСС] с главой района, он лучше знает, где большая напряженность, дикие пляжи и так далее. Это отчасти спасло ситуацию и коллапсов за июль - август в Хасанском районе не произошло. Самые острые точки - это Безверхово, район поселка Безверхово и Андреевка", - рассказал собеседник.

По его словам, работу планируется закончить до конца октября, она позволит избежать проблем с накоплением и вывозом мусора во время следующего пляжного сезона. Еще одна точка, которая потребовала внимания специалистов, - остров Попова, куда также приезжают отдохнуть туристы из всех регионов Дальнего Востока. Здесь перед пляжным сезоном было установлено 40 контейнеров, что позволило не допустить мусорного коллапса.

Хасанский район на юге Приморья привлекает наибольшее число туристов со всего Дальнего Востока благодаря множеству живописных бухт и пляжей и уникальной природе. Здесь встречаются как южные, так и северные виды растений, многие из них занесены в Красную книгу. На территории района находятся Дальневосточный морской заповедник и нацпарк "Земля леопарда".

Реформа обращения с ТКО

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко, который является руководителем рабочей группы Госсовета по туризму, поручил сделать Хасанский район максимально привлекательным для туристов и повысить уровень комфорта в зонах отдыха. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 августа призвал провести на Дальнем Востоке "генеральную уборку", расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей, это откроет новые возможности для развития туризма.

Приморье - один из 11 регионов, которые к сентябрю 2019 года не вошли в реформу обращения с отходами и сделали это 1 января 2020 года. В соответствии с новой системой в крае начал работать Приморский экологический оператор, который теперь действует на всей его территории. Основные показатели реформы отрасли обращения с отходами определены паспортом нацпроекта "Экология". В частности на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.