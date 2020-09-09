Власти Приамурья скорректируют планы лесопосадок из-за затопления участков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Дожди, выпавшие летом в Амурской области, привели к затоплению участков для лесопосадок. Теперь специалистам предстоит определить новые территории для посадки деревьев, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"По программе "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" на 2020 год в регионе планировалось провести уход за лесными культурами на площади 5,5 тыс. га, подготовить 2 950 га почвы и высадить растения. Как пояснил министр [лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский], эти планы придется корректировать. В связи с прохождением в июле - августе циклонов, некоторые участки лесного фонда оказались подтопленными или переувлажненными", - говорится в сообщении.

По словам Венглинского, с начала года лесопосадки в регионе провели лишь на площади менее 15 га. "Погода внесла свои коррективы во многие сферы деятельности, затронула и планы по лесопосадкам. Минлесхоз должен найти новые участки для восстановления лесов, работа должна продолжаться", - подчеркнул губернатор Василий Орлов.

Амурские синоптики в августе зафиксировали метеорологический рекорд - количество осадков в Благовещенске почти вдвое превысило средний многолетний уровень и стало наибольшим с 1984 года. Кроме того, осадки повлияли на гидрологическую обстановку в регионе: повышенная водность сохраняется на участках рек Амур и Зея.

Работы по восстановлению лесов проводят в регионах по федеральному проекту "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экология". Нацпроект "Экология" разработали в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на него планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3,206 трлн рублей).