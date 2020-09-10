Семейный бизнес по-анапски: воспитать 37 детей и научиться поварскому делу

Елена Маторина живет в курортном городе Анапа, она многодетная мать: воспитала четверых родных детей и 33 приемных, но на своих и чужих их не делит. Будучи сама воспитанницей детского дома, Елена Арифовна старается окружить детей искренней материнской лаской и помочь им встать на ноги к тому моменту, когда настанет время начинать взрослую жизнь. О том, как у Маториной родилась идея открыть свое семейное кафе и что поможет воплотить ее в жизнь, – в материале ТАСС.

Елена Арифовна родилась в Дагестане, воспитывалась в детском доме во Владикавказе (Северная Осетия), это было классическое учреждение советского типа, где за детьми тщательно ухаживали. Но несмотря на это, ребятам не хватало главного – материнского тепла.

"Я помню, как мы жили в детском доме: в комнате нас было 12 девочек, мы пели песни по ночам, а потом плакали… Мы все хотели домой к родителям, но понимали, что дома у нас нет", - вспоминает Маторина и не может сдержать слезы даже сейчас, по истечению долгих лет насыщенной событиями жизни.

По образованию Елена Арифовна учитель русского языка и литературы, а также педагог-психолог, работать начала по окончанию педагогического института в Душанбе. В 90-е годы она переехала в Подмосковье, где возглавляла малокомплектную школу. В 2000-м году стала предпринимателем, открыла свой магазин и старалась помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Когда дети Елены Арифовны повзрослели, она все больше внимания стала уделять общественной деятельности. Однажды ее пригласили на праздник многодетных семей, где организаторы рассказали историю трехлетнего Даниила Кулькова: мальчик находился в больнице, а его родители – в местах лишения свободы. Общественников попросили помочь ребенку.

"Я навестила его один раз, второй раз. Тогда у меня было много хлопот: школа, бизнес, и где-то неделю не успевала к нему зайти. А когда пришла снова, он кинулся ко мне с объятиями и спросил: «Вы меня заберете?». Это произошло в мой день рождения, 12 декабря. Я обратилась к главному врачу больницы, но она не разрешила взять ребенка в гости на праздник. Тогда я нашла мэра нашего города и попросила его сделать мне подарок на день рождения. Он написал записку в больницу, которую я передала. Так Даня попал в нашу семью, это был мой первый приемный ребенок", - рассказывает Маторина.

В 2006 году в жизни Елены Арифовны произошел переломный момент – она рассталась с супругом и переехала в Анапу с четырьмя детьми. Вначале семья арендовала крохотный одноэтажный глиняный дом. Но затем Маторина устроилась работать в местную школу, открыла свой магазин, и дом удалось выкупить. Началась грандиозная стройка. Сейчас на месте старого дома возвышается здание, насчитывающее 24 комнаты. В гостиной есть стена с изображением ладошек каждого ребенка, которого воспитала Маторина.

Сама Елена Арифовна уже шесть лет на пенсии, занимается общественной деятельностью, является членом общественного совета при министерстве труда и социального развития Краснодарского края и продолжает воспитывать семерых детей.

Домашнее задание на ужин

В семье Маториной в этом году произошло очередное знаковое событие - Даниил Кульков закончил Анапский колледж сферы услуг (АКСУ). "Все мои дети непростые, они повидали в своей жизни многое, узнали, что такое жестокость. По поводу Дани - я сильно волновалась за его учебу, буквально за руку водила его на занятия, помогала писать ему курсовые и дипломную работы. И вот однажды, когда я в очередной раз пришла в колледж, его классный руководитель рассказала мне про программу Ворлдскиллс", - поделилась собеседница агентства.

Маторина, не задумываясь, решила пройти бесплатное обучение для людей старше 50 лет. В колледже набрали группу из 40 человек по специальности «поварское дело». Занятия начались в феврале, они проходили два раза в неделю по 4-6 часов. Елена Арифовна получала домашнее задание – приготовить то или иное блюдо, и в кулинарном процессе была задействована вся семья, а главными дегустаторами стали дети.