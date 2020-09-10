Власти Удмуртии готовы выполнить работы по дорожному нацпроекту на год раньше

ИЖЕВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Удмуртии готовы на год раньше выполнить работы, запланированные национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил журналистам на брифинге председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует на год ускорить строительные работы в рамках нацпроекта, то есть завершить запланированные проекты уже в 2023 году.

"Наша задача, которую ставит правительство Российской Федерации и курирующий заместитель председателя правительства Марат Шакирзянович Хуснуллин, - сделать объекты национального проекта не к 2024 году, а к 2023 году. <…> Если говорить о наших планах, то на совещании, которое проводил Марат Хуснуллин, глава республики Александр Владимирович Бречалов как раз и доложил, что мы готовы к выполнению большего объема в сжатые сроки", - сказал Семенов.

По его словам, ускорить выполнение работ республика может за счет выстроенной за несколько лет системы. "Делается это в том числе за счет таких субъектов, как мы, которые могут в ускоренном режиме объявлять процедуру [закупок], выполнять работу, принимать объекты. У нас есть такая система, о которой мы говорим - это и планирование, и контроль, и открытая работа", - добавил председатель правительства Удмуртии.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.