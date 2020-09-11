В восьми районах Приморья в 2021 году построят мусоросортировочные комплексы

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Комплексы по сортировке мусора появятся в 2021 году в восьми районах Приморья в рамках стратегического плана введения новых мощностей, подготовленного Приморским экологическим оператором. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора предприятия Сергей Лазарев.

В середине августа губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой разработать программу для привлечения инвесторов в сферу переработки твердых бытовых отходов (ТБО). По словам главы региона, в крае работает один завод по переработке ТБО, ему нужны еще 14 сортировочных заводов и один комплексный завод по сжиганию мусора. Решение этой проблемы позволило бы в том числе сделать регион более привлекательным для туристов, считает Кожемяко.

"Мы подготовили стратегический план введения новых мощностей на следующий год, где будут стоять сортировочные комплексы, порядка восьми районов еще добавятся. Могу сказать, что туда точно попадает Октябрьский район, Черниговский район, Хасанский район, город Дальнегорск", - сообщил Лазарев.

Комплекс позволяет сортировать отходы на полезные, опасные и неперерабатываемые, затем вторсырье делится на шесть фракций - ПЭТ, макулатура, картон, стекло, жестяная и алюминиевая банки. Непригодные для переработки отходы прессуют и отправляют на полигон. В регионе уже запущены два подобных комплекса в поселке Ярославский Хорольского округа и в селе Солнечное Дальнереченского района. В ближайшее время планируется запустить третий подобный комплекс в Лучегорске, он будет обслуживать Пожарский район на севере края, где живут более 27 тыс. человек.

Четвертый комплекс предприятие намерено запустить в крае до конца года в Кировском районе. "Планируется, что поставим его прямо при полигоне этот сортировочный комплекс, он будет принимать на себя отходы как Кировского района, так и Лесозаводского городского округа. [Запустить его планируется] до конца года точно, но все будет зависеть от электроснабжения, потому что пока его там нет, сейчас в срочном порядке туда тянут электричество", - сообщил собеседник агентства.

Приморье - один из 11 регионов, которые к сентябрю 2019 года не вошли в реформу обращения с отходами и сделали это 1 января 2020 года. В соответствии с новой системой в крае начал работать Приморский экологический оператор, который теперь действует на всей его территории. Основные показатели реформы отрасли обращения с отходами определены паспортом нацпроекта "Экология". В частности на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.