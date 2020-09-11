В Адыгее до конца года по нацпроекту откроется пять модельных библиотек

МАЙКОП, 11 сентября. /ТАСС/. Жители пяти населенных пунктов Адыгеи, в том числе станицы и трех аулов, станут до конца года посетителями библиотек нового поколения, созданных по нацпроекту "Культура", сообщил ТАСС в пятницу министр культуры республики Юрий Аутлев.

"Пять новых модельных библиотек позволят жителям даже отдаленных от республиканского центра населенных пунктов совершать виртуальные экскурсии по странам и континентам, иметь постоянный доступ к электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки и "ЛитРес", зонам бесплатного Wi-Fi и многое другое. Все это стало возможным благодаря реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"). На создание пяти библиотек из федерального бюджета выделяется 30 млн рублей", - сказал он.

По словам министра, открывшаяся в Майкопе детская модельная библиотека стала второй по счету для регионального центра. По своему креативному дизайну она не уступает первой, которая появилась год назад, фасад здания также оформлен при помощи граффити. Юные посетители знакомились с работой новейшего интерактивного оборудования, в том числе интерактивной песочницы, телескопа, примеряли очки виртуальной реальности. В фондах библиотеки, на создание которой направили свыше 6,7 млн рублей, более 4,6 тыс. экземпляров книг.

15 сентября модельная библиотека откроется на базе сельской библиотеки в ауле Хатукай Красногвардейского района, до конца года - в станице Гиагинской Гиагинского района, аулах Вочепший Теучежского района и Блечепсин Кошехабльского района. В целом за 2019-2020 годы в республике появятся восемь библиотек нового поколения, добавил министр.

Национальный проект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".