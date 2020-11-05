Городское пространство свердловского муниципалитета преобразили в честь юбилея

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Центральную часть города Туринска (Свердловская область) благоустроили в честь 420-летия муниципалитета по нацпроекту "Жилье и городская среда". Вдоль главной городской улицы появились комфортные тротуары, велосипедные дорожки, более 2 тыс. деревьев, около 7,5 тыс. м газона и современное освещение, сообщил департамент информационной политики региона в четверг.

"Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", его [города] главная магистраль - улица Ленина - кардинально изменила свой облик и стала по-настоящему современной общественной территорией", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что благоустройство городского пространства проходило в два этапа - в 2019 и 2020 году. Общая стоимость работ составила более 50 млн рублей федерального и областного бюджетов.

По обеим сторонам центральной улицы высадили более 2 тыс. деревьев, разбили около 7,5 тыс. м газона, установили освещение и скамейки, обустроили велосипедные дорожки, а также появились тротуары, которые избавили общественное пространство от грязи и луж.

Ранее в 2019 году в Туринске провели масштабную реконструкцию парка Декабристов - одной из достопримечательностей города, добавили в департаменте. По историческим сведениям, этот парк в 1839 году заложили участники декабристского восстания, отбывавшие ссылку на туринской земле.

Город Туринск расположен на востоке Свердловской области, в 263 км до Екатеринбурга. Город основан 30 января (12 февраля по новому стилю) 1600 года, в этом году Туринск отпраздновал свой 420-летний юбилей.