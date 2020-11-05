В Удмуртии за два года ликвидировали 123 незаконные свалки площадью более 60 га

ИЖЕВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Работу по ликвидации 123 незаконных свалок, площадь которых составляла 61 га, провели в Удмуртии по нацпроекту "Экология" в 2019 и 2020 годах. В ближайшее время в городе Камбарке планируют запустить мусоросортировочную станцию мощностью 15 тыс. тонн в год, сказано в материалах к пресс-конференции главы региона Александра Бречалова, которая прошла в четверг.

"Ликвидировано в Удмуртии с 2019 года 123 свалки. Площадь ликвидированных незаконных свалок - 61 га, или 87 футбольных полей. Также завершаются работы по рекультивации двух крупных свалок в Малопургинском и Якшур-Бодьинском районах", - сказано в материалах.

Отмечается, что за два года в эксплуатацию введены четыре мусоросортировочных станции - в Завьяловском, Увинском, Якшур-Бодьинском районах, а также в городе Глазове. Их общая мощность составляет 120 тыс. тонн в год.

"До конца 2020 года заработает мусоросортировочная станция в Камбарке мощностью 15 тыс. тонн в год", - отмечается в материалах.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.