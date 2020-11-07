Финансирование работ по дорожной безопасности в Пскове за два года выросло в 1,5 раза

ПСКОВ, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за два последних года увеличили в 1,5 раза инвестиции в сферу безопасности движения на трассах, объем вложенных средств превысил 370 млн рублей. Это позволило установить освещение вдоль дорог в населенных пунктах, открыть центр по профилактике детского травматизма и перейти на современные материалы для нанесения дорожной разметки, сообщил в субботу ТАСС председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Для Псковской области тема повышения безопасности на дорогах крайне актуальна, так как протяженность всех дорог составляет более 22 тыс. км, при этом лишь 34% из них находится в нормативном состоянии. Кроме того, область является приграничной - это единственный регион РФ, который граничит сразу с тремя иностранными государствами, пропуская через свою территорию поток транзитных грузовых автомобилей. По оценке региональной прокуратуры, в 2019 году показатель аварийности на дорогах снизился на 11%, однако 71% областных трасс не соответствует нормативам.

"За два последних года, включая текущий, на обеспечение безопасности дорожного движения мы в общей сложности направили 370 млн рублей. В этом году мы начали делать полноценное освещение, в Пушкинских Горах, в Опочке и в Псковском районе. И запланировано проектирование большого количества дорог с освещением, а также нанесением разметки из термопластика. Это новый материал, который хорошо видно на трассе в темное время суток. Там, где трассы пока не освещены, мы собственными силами освещаем дороги в пределах населенных пунктов, это очень капиталоемкий процесс, в этом году на освещение направили около 43 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Обеспечение безопасности на дорогах

По словам Елкина, в этом году по нацпроекту на обеспечение безопасности дорожного движения в регионе направлено 160 млн рублей. "Особенность Псковской области в том, что здесь очень большой объем дорог и высока их плотность. В прошлом году только на нанесение дорожной разметки мы направили 90 млн рублей. Мы начали активно работать с термопластиком, который значительно дороже, будем увеличивать эту работу. К 2024 году намерены на основных трассах, в населенных пунктах перейти на термопластик в части осевой линии. Это позволит сэкономить средства на ежегодное нанесение разметки, она станет более долговечной", - пояснил Елкин.

Он также добавил, что власти региона намерены приобрести для медучреждений во всех районах области специальное оборудование, которое позволяет оперативно тестировать водителей на наличие алкогольного опьянения. На эти цели из консолидированного бюджета Псковской области планируется направить порядка 30 млн рублей до 2024 года. "Кроме того, за счет выделенных средств по нацпроекту мы открыли первый в регионе центр профилактики детского травматизма на дорогах, что позволит снизить число аварий с участием подростков", - резюмировал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.