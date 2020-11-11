Жители северной части Сахалина смогут проходить медосмотры без выезда в Южно-Сахалинск

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Диагностическое медицинское учреждение в 2021 году начнет работать в северной половине острова Сахалин. Жители близлежащих районов смогут проходить высокотехнологичные медосмотры без выезда в Южно-Сахалинск, сообщил в среду ТАСС зампредседателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Сейчас проходить углубленные медосмотры можно в Южно-Сахалинске, жители других районов вынуждены приезжать за услугой в областной центр. Но протяженность Сахалина с юга на север составляет 948 км, поездка на автомобиле или на поезде через весь остров занимает более 15 часов.

"Пациентам из Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского районов не всегда удобно добираться в Южно-Сахалинск. Поэтому на севере востребованность такого центра высока", - сказал зампред правительства.

По словам Ющука, новый центр будет работать в Тымовском городском округе на базе центральной районной больницы. Граждане старше 65 лет медосмотры будут проходить бесплатно.

"Мы находимся не на самом севере острова, а в его середине. Это очень удобное расположение для будущего центра, так как благодаря этому удастся охватить большее количество районов. Если бы центр располагался на самом севере, то это было бы неудобно для жителей центральной части острова", - прокомментировали ТАСС в администрации Тымовского района.

Модернизация системы здравоохранения в регионе проходит по нацпроекту "Здравоохранение". Он рассчитан на 2019-2024 гг. и предполагает снижение смертности трудоспособного населения (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях первичной медпомощи, охват всего населения профилактическими медосмотрами не реже раза в год. На нацпроект планируется потратить более 1,7 трлн рублей.