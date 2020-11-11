В Вологде открыли пять современных мастерских для будущих строителей

ВОЛОГДА, 11 ноября. /ТАСС/. Вологодский строительный колледж запустил пять современных мастерских в рамках нацпроекта "Образование" по направлению "Строительство" - по сантехнике и отоплению, малярным и декоративным работам, геодезии, технологии информационного моделирования, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. Это позволит студентам получить бесценный опыт на самом современном оборудовании, сообщил в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Нацпроект "Образование" в действии. Открыты новые мастерские в строительном колледже Вологды. По-хорошему завидую студентам. В мои годы такого, конечно, не было. Ребята после практики на таком оборудовании будут ближе к реалиям своих профессий. Все новое, современное. Будущим строителям здесь очень нравится, чувствуется по студенческой энергетике", - написал губернатор на своей странице во "ВКонтакте".

По его данным, в 2020 году три колледжа области обновили мастерские - строительные колледжи Вологды и Череповца, Грязовецкий политехнический техникум. К 2024 году будут модернизированы не менее 50 мастерских.

По информации пресс-службы губернатора, вложения в мастерские строительного колледжа в Вологде составили более 48 млн рублей. Как проинформировала на открытии преподаватель геодезии и картографии Наталья Алферьева, лаборатория, в которой она ведет занятия, стала совершенной, закуплены электронный тахеометр, роботизированная техника, беспилотные летательные аппараты и широкоформатный принтер. Студенты распечатывают карты, планы территорий и детально их изучают. Они также могут воспользоваться специализированными компьютерными программами по землеустройству. По окончании обучения это позволит сразу же приступить к работе в организации.

Учебный корпус колледжа, в котором размещены мастерские, капитально отремонтировали за счет средств областного бюджета, вложено 12,5 млн рублей. Здесь развернутся площадки для образовательной работы по программам среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования взрослых, профориентации школьников и молодежи. Сейчас в колледже обучается более 1,7 тыс. студентов, конкурс на отдельные специальности достигает семи человек на место. Колледж получил федеральный грант на модернизацию мастерских с третьей попытки, преодолев непростые конкурсные условия. В будущем здесь планируют обновить мастерские по кирпичной кладке, столярному делу.

В прошлом году в регионе модернизировали пять мастерских Кадуйского энергетического колледжа, до конца этого года еще 10 мастерских откроют в Череповецком строительном колледже и Грязовецком политехническом техникуме. В 2021 году четыре мастерских появятся на базе Череповецкого химико-технологического колледжа.