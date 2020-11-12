Хабаровский край получит технику для лесопосадок на 32 млн рублей

ХАБАРОВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в ближайшие два года благодаря нацпроекту "Экология" закупят технику для восстановления лесов общей стоимостью 32 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения комитета лесного хозяйства правительства региона Алексей Коврежников.

"Реализация на территории края регионального проекта "Сохранение лесов" [входит в нацпроект "Экология"] стала серьезной поддержкой отрасли, позволившей впервые за последние годы начать обновление специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники, значительно увеличить объем бюджетного финансирования работ по лесовосстановлению. В 2021 и 2022 годах ожидается приобретение 12 единиц техники стоимостью 32 млн рублей", - сказал Коврежников.

Власти намерены закупить бульдозеры и тракторы, которые будут использовать для посадки деревьев. Коврежников уточнил, что в прошлом году за счет субвенций федерального бюджета регион закупил два бульдозера, восемь гусеничных и колесных тракторов и необходимое лесохозяйственное оборудование. В этом году также приобретены тракторы и бульдозеры, которые направили в районы.

Восстановление лесов - одно из 11 направлений нацпроекта "Экология". В Хабаровском крае в 2021-2022 годах лес восстановят на площади в 127 тыс. га, в этом - на 62 тыс. га.