Обновление очистных сооружений Удмуртии не включили в проект по оздоровлению Волги

ИЖЕВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Работы по обновлению очистных сооружений в Удмуртии не стали включать в федеральный проект по оздоровлению Волги, районам необходимо решать этот вопрос, опираясь, в том числе, на тарифные источники. Об этом в четверг на публичных слушаниях по проекту закона о бюджете республики сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Сурнин.

В ноябре 2019 года в рамках Дней Удмуртии комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предлагал Министерству природных ресурсов РФ рассмотреть возможность включения в федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" мероприятия по обновлению очистных сооружений в Удмуртии. Возможность помощи республике за счет федерального проекта объясняли тем, что обновленные сооружения поспособствуют очищению реки Камы - крупнейшего притока Волги.

"Мы хотели участвовать и направляли заявку в проект по оздоровлению Волги, но нас не включили. Программа сократилась, несмотря на то, что мы и в Совете Федерации все вместе об этом просили, но оставили только те регионы, которые входят в бассейн реки Волги, сейчас эту программу принято не расширять", - сказал Сурнин.

Министр отметил, что районам необходимо при решении вопросов ориентироваться на тарифные источники, либо на участие в различных федеральных программах поддержки. "Надо понимать, что это коммунальное хозяйство, и оно находится в экономической плоскости, нежели в социальной. Необходимо полагаться на тарифные источники и просчитывать эту схему финансирования. А по компенсации тарифов уже существуют различные программы поддержки, в том числе из Фонда реформирования ЖКХ", - добавил Сурнин.

Он добавил, что сейчас власти проводят аудит объектов, которые нуждаются в обновлении. Это необходимо в связи с тем, что проекты по ремонту со временем устаревают.

Ранее сообщалось, что работы по модернизации сооружений в республике оцениваются в 4 млрд рублей. Износ порядка 70% сооружений превышает 60%, обновление необходимо 30 объектам. По нескольким из них уже имеется проектно-сметная документация и положительное заключение госэкспертизы. От состояния сооружений зависит здоровье более 350 тыс. человек, проживающих на территориях, где расположены изношенные объекты.