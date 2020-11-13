В Приморье построили первую за пять лет школу

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Открытие первой школы, которая стала первой построенной в Приморье за последние пять лет, состоялось в поселке Подъяпольское. С понедельника в ней начнут учиться дети, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"В поселке Подъяпольское Шкотовского района сдана в эксплуатацию школа на 220 мест по национальному проекту "Образование". Она стала первой, построенной в Приморье за последние пять лет, и с началом второй четверти (с 16 ноября) распахнет свои двери для учеников", - говорится в сообщении.

На строительство учебного заведения из федерального и краевого бюджета направили более 296 млн рублей. Средства из бюджета Приморья были выделены по рассчитанной до 2021 года региональной программе "Развитие образования Приморского края".

Нацпроект "Образование" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется, что в результате реализации национального проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.