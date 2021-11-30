В КЧР за три года закупили порядка 30 единиц лесопожарной техники

ЧЕРКЕССК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) закупили порядка 30 единиц лесопожарной техники в 2019-2021 годах в рамках нацпроекта "Экология". Обеспеченность учреждений такой техникой составила 90% от нормативов, рассказали журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"С 2019 года Карачаево-Черкесия приобрела 27 единиц лесопожарной техники. Мероприятия реализуются в рамках национального проекта "Экология" регионального проекта "Сохранение лесов". Обеспеченность лесопожарных учреждений КЧР новой лесопожарной техникой достигла уровня 90,6 % от установленных нормативов, предусмотренных распоряжением правительства РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время запланирована закупка лесопожарного инвентаря и снаряжения, в том числе форма, берцы, кепи для 71 человека личного состава, насос для перекачки жидкости, бензопилы. Оборудование позволит повысить работоспособность сотрудников лесопожарных формирований и снизить возможность получения травм при работе.

Лесной фонд Карачаево-Черкесской Республики составляет 391,5 тыс. га, площадь особо охраняемых природных территорий - 97,5 тыс. га, 30% территории республики занято лесами.