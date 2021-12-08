Якутский и китайский заповедники договорились об охране и сохранении краснокнижного стерха

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Представители якутского заповедника "Остров Врангеля" и национального природного заповедника "Озеро Поянг" (КНР) договорились об охране и сохранении краснокнижного стерха (белого журавля), сообщил журналистам директор "Острова Врангеля" Александр Груздев.

Стороны подписали меморандум, что позволит "улучшить охрану и сохранение стерха с обеих сторон, то есть на местах зимовок <...> и на местах размножения", которые находятся в Якутии, отметил он. Груздев также добавил, что согласно меморандуму будет продолжаться "работа по изучению, сохранению самой птицы и места ее обитания, научные исследования, в том числе предполагается продолжение работ по искусственному разведению стерха и дальше выпуска в природу".

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, птицы гнездятся на севере Якутии и зимуют на озере Поянг в Китае, ведутся совместные научные исследования по международному проекту "Сохранение восточной популяции белого журавля". "Согласно результатам последних исследований, выявлены положительные результаты: судите сами, 30 лет назад численность популяции составляла 3 тыс. особей, сейчас уже свыше пяти с половиной тысяч", - привели в пресс-службе слова главы Якутии Айсена Николаева.

Национальный парк "Кыталык" в Якутии находится в оперативном управлении государственного заповедника "Остров Врангеля". Он был создан в декабре 2019 года в рамках нацпроекта "Экология". Общая площадь [нацпарка] - более 1,8 млн га. Основной вид, который охраняется, - это стерх, белый журавль. 70% популяции стерха приходится на особо охраняемую природную территорию национального парка "Кыталык" в Аллаиховском районе.

Стерхи занесены в Красную книгу России, в список Международного союза охраны природы и в конвенцию по международной торговле животными СИТЕС.