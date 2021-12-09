На Дальнем Востоке за три года высадят более 980 тыс. гектаров леса

ТАСС, 9 декабря. Специалисты высадят на Дальнем Востоке более 980 тыс. га леса за 2022-2025 годы. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Дальлеспроекта - филиала Рослесинфорга.

"В ближайшие три года в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в Дальневосточном федеральном округе будет восстановлено более 980 тыс. гектаров леса", - приводятся в сообщении слова руководителя Дальлеспроекта Игоря Гречина. Почти треть площадей лесовосстановления до 2025 года приходится на Якутию - 380 тыс. га, еще 194 тыс. га - на Хабаровский край, более 150 тыс. га - на Забайкальский край. Около 256 тыс. га площадей лесовосстановления будут распределены между остальными субъектами Дальнего Востока.

"В среднем в ближайшие три года ежегодные объемы лесовосстановления на Дальнем Востоке будут увеличиваться примерно на 30 тыс. га ежегодно: в следующем году планируемый объем - 297,7 тыс. га, в 2023 году - 326,5 тыс. га, а в 2024 году - 358,3 тыс. га. В целом по объемам планируемого лесовосстановления дальневосточные регионы занимают второе место, уступив только Сибири", - пояснил Гречин.

Основными лесообразующими породами, которыми осуществляется лесовосстановление на Дальнем Востоке, являются кедр, дуб и сосна. На искусственное лесовосстановление, когда саженцы и сеянцы высаживает человек, приходится 90% плановых площадей.

На начало декабря план этого года по лесовосстановлению на Дальнем Востоке выполнен более чем на 80%. Высажено почти 250 тыс. га.

Нацпроект "Экология", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, изначально рассчитывался на период 2019-2024 годы. В связи с пандемией ряд задач всех нацпроектов продлили до 2030 года. Работа над нацпроектом ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Предполагается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.