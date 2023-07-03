Экспериментальную станцию СКИФа оборудуют отечественными приборами

Ранее оборудование планировалось приобрести за рубежом, сообщили в пресс-службе ЦКП "СКИФ", сроки создания станции остаются прежними

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН заключил шесть госконтрактов на создание экспериментальной станции "Электронная структура" для проекта Центра коллективного пользования (ЦКП) СКИФ, строящегося в наукограде Кольцово под Новосибирском. Ранее оборудование планировалось приобрести за рубежом, сообщили в понедельник в пресс-службе ЦКП "СКИФ".

В первой очереди построят шесть из 30 запланированных экспериментальных станций ЦКП "СКИФ".

Ранее оборудование для станции "Электронная структура" планировалось приобрести за рубежом, однако планы пришлось скорректировать из-за санкций. Как пояснили ТАСС в пресс-службе СКИФа, сроки создания станции остаются прежними - конец 2024 года.

"Всего заключено шесть контрактов: на поставку рентгеноптического оборудования (с ООО "ФИНПРОМАТОМ"), двух вакуумных стендов и двух измерительных стендов (с ООО "КР-Аналитика"), а также на выполнение работ по монтажу, шефмонтажу, шефналадке этого оборудования и изготовление хатчей - защитных сооружений (с Томским политехническим университетом). Общая стоимость контрактов составляет 1,2 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

Экспериментальная станция "Электронная структура" предназначена для решения задач в области катализа и материаловедения. На одной секции станции будут исследовать состав и структуру каталитических систем методом фотоэлектронной спектроскопии высокого давления. Это позволит разрабатывать новые и улучшать существующие катализаторы.

На второй секции будут изучать электронную и спиновую структуру твердых тел методом фотоэлектронной спектроскопии с угловым и спиновым разрешением. Результаты этих исследований будут применять для решения актуальных задач физики полупроводников, развития компонентной базы и новых принципов дизайна устройств молекулярной электроники, наноэлектроники и спинтроники.

О "СКИФе"

Центр коллективного пользования "СКИФ" - уникальный по характеристикам источник синхротронного излучения поколения 4+, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. Стоимость проекта - 47,3 млрд рублей.

Строительство ЦКП СКИФ по национальному проекту "Наука и университеты" началось в наукограде Кольцово под Новосибирском в 2021 году. Для него строится комплекс зданий, общая площадь которых составит 86,8 тыс. кв. м. Центр будет включать ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Заказчик и застройщик проекта - Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН. Головным исполнителем проекта является Институт ядерной физики СО РАН. Завершение строительства источника синхротронного излучения и начало научных исследований планируется в 2024 году.

ЦКП "СКИФ" позволит проводить исследования с предельно яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения для различных дисциплин - химии, физики, материаловедения, биологии, геологии и так далее. Установка будет включать 30 экспериментальных станций, в год исследования на них смогут проводить до 2 000 ученых из России и зарубежных стран.