Сроки сдачи синхротрона в Новосибирске могут передвинуть из-за задержки финансирования

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Сроки сдачи Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), который создается в Новосибирской области по национальному проекту "Наука", могут быть сорваны из-за неполучения финансирования в установленные сроки. Об этом сообщил глава Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентин Пармон на общем собрании отделения.

В Новосибирской области по нацпроекту создается уникальная научно-исследовательская установка "СКИФ" класса "мегасайенс". Она будет включать в себя ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный корпус. "С реализацией этого проекта возникли неожиданные проблемы, затрудняющие его выполнение в установленные президентом России сроки. <…> Финансирование полностью подготовленного и прошедшую необходимую экспертизу проекта должно было начинаться еще в мае, а уже середина сентября", - сказал Пармон.

Он пояснил, что, согласно указу, срок сдачи СКИФа - 31 декабря 2023 года. Пармон отметил, что для СО РАН важно сдать объект и начать на нем работу в срок. Председатель вынес для голосования общего собрания СО РАН вопрос обращения в профильные федеральные министерства, большинство собравшихся поддержали инициативу.

СКИФ

Согласно национальному проекту "Наука" к 2024 году в России должен быть создан ряд установок класса "мегасайенс" (название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в нацпроекте "Наука"), в числе которых ЦКП "СКИФ" в новосибирском Академгородке.

Планируется, что ЦКП "СКИФ" будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 2024 год, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд рублей.