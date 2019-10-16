Котюков: научные "лидеры России" будут участвовать в реализации нацпроекта "Наука"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Победители впервые представленного в этом году научного направления конкурса "Лидеры России" должны обеспечить научно-технологический прорыв, который является основной задачей нацпроекта "Наука". Об этом журналистам рассказал министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

"Научно-образовательный комплекс сегодня находится в состоянии серьезного развития, мы должны обеспечить тот самый научно-технологический прорыв, который является фактически основой национального проекта "Наука". <…> Порядка 35 тыс. новых исследователей придут в российскую науку в ближайшие пять лет. Мы очень рассчитываем, что люди будут обладать и исследовательскими навыками и компетенциями, <…> но очень важно, чтобы появлялись организаторы и управленцы. Наука - специфическая сфера, здесь недостаточно иметь только управленческие знания, нужно еще и понимать сам предмет и, желательно, иметь базовые компетенции, базовый опыт работы, поэтому мы ждем от участников конкурса, что они будут сочетать в себе эти качества", - пояснил Котюков.

Ранее стало известно, что в конкурсе "Лидеры России", который начался 4 октября, появилось новое направление - "Наука". Цель конкурса - сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития страны.

"Мы скромно в начале рассчитывали примерно на 10 тыс. участников, <…> это первый год такая инициатива, но я знаю, что сегодня мы к этой цифре вплотную приблизились, и, может быть, даже сейчас ее, что называется, перешагиваем. Еще впереди больше десяти дней до окончания приема заявок, думаю, что будет участников существенно больше", - сказал министр науки и высшего образования РФ.

В научном разделе конкурса "Лидеры России" смогут принять участие граждане РФ в возрасте до 50 лет, которые подтвердили опыт работы в сфере исследований и разработок и стали авторами как минимум одной научной или научно-публицистической статьи. Организаторы ожидают, что основную часть участников составят сотрудники научных и образовательных организаций, также они ждут заявок от представителей технологических компаний.

Финалисты получат сертификаты на обучение по выбранным программам в ряде российских вузов, а также возможность пройти стажировки и занять управленческие должности в ведущих российских вузах и научных организациях, профильных министерствах, а также войти в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Победителями конкурса по направлению "Наука" должны стать не менее 30 участников.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - это проект платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Сегодня для участников конкурса "Лидеры России" доступны три отраслевые специализации: "Здравоохранение", "Финансы и технологии" и "Наука". Регистрация участников продлится до 27 октября.

Партнеры конкурса - Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и другие научные и образовательные организации.