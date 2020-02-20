Власти Нижегородской области планируют создать инновационный центр "Квантовая долина"

ТАСС, 20 февраля. Власти Нижегородской области планируют создать в регионе инновационный центр "Квантовая долина" для ускоренной реализации проектов научно-образовательного центра (НОЦ). Об этом в четверг сообщается на сайте правительства области.

"Для ускоренной реализации проектов научно-образовательного центра в Нижегородской области планируется создать инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина". НОЦ - это система управления центром, инновационный научно-технологический центр - его инфраструктура", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора области Глеба Никитина.

По данным правительства области, научно-образовательные центры мирового уровня создаются в рамках нацпроекта "Наука", в 2019 году были определены пять научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. По словам Никитина, за 2019 год на реализацию мероприятий программы деятельности Нижегородского НОЦ было привлечено почти 2,3 млрд рублей из различных источников. Ключевой специализацией Нижегородского НОЦ являются передовые цифровые технологии.

Создание научно-образовательного кампуса

Для развития международного сотрудничества и эффективной подготовки кадров в регионе планируется создать межвузовский научно-образовательный кампус.

Власти Нижегородской области начали переговоры с инвесторами из Индии и Китая по вопросу создания университетского городка с кампусом для иностранных студентов, сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Есть несколько проектов, мы ведем переговоры с иностранными инвесторами, партнерами из Индии и Китая, которые рассматривают возможность инвестировать средства в создание университетского городка. Они заинтересованы в увеличении числа своих студентов, которые обучаются в нижегородских вузах", - отметил Никитин.

Одним из проектов является создание межвузовского научно-образовательного кампуса на 9 тыс. студентов. "Кампус включает центр компетенции руководителей - технических проектов и лабораторий, студенческое общежитие, IТ-лабораторию, новый учебный корпус и небольшой конгресс-центр", - добавил губернатор.

По его словам, необходимость строительства университетского городка с кампусом для проживания студентов из-за рубежа связана с тем, что планы по расширению экспорта образования невозможны без модернизации инфраструктуры для проживания учащихся. "Всего в регионе 90 тыс. студентов, из них 4,5 тыс. - иностранных студентов. У нас есть амбициозные планы и задачи по увеличению экспорта образовательных услуг. Мы исходим из необходимости увеличения числа иностранных студентов, обучающихся в нижегородских вузах, до 20 тысяч человек", - добавил собеседник.

По предварительным оценкам, в регионе необходимо создать до 30 тыс. новых мест в общежитиях. "Сейчас у нас 18 тыс. таких мест, которые были созданы в основном в советское время. С учетом модернизации старых нам нужно создать порядка 40-45 тыс. мест, то есть межвузовский университетский городок с дополнительным кампусом", - уточнил глава региона.

В новость внесены изменения (19:29 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.