В России к 2024 году в два раза возрастет число "Кванториумов"

АРТЕК /Республика Крым/, 12 ноября. /ТАСС/. Детских технопарков "Кванториум" в России к 2024 году станет больше в два раза - почти 360, а количество центров цифрового образования детей "IT-куб" вырастет почти в три раза, сообщила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина в пятницу, общаясь с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена".

"У нас уже 135 "Кванториумов", а к 2024 году будет почти 360. От 10 до 17 лет школьники могут поступить и прокачать у себя навыки, делать проекты. Еще один формат - [центры цифрового образования] "IT-кубы", их 71 и будет почти в три раза больше к 2024 году", - сказала Малявина.

Она отметила, что сейчас в России создается многогранная система образования, которая позволяет сделать так, чтобы "как можно больше ребят присоединялись и занимались проектной деятельностью".

По ее словам, также в регионах создаются Дома научных коллабораций, где школьники могут принять участие в серьезных научных исследованиях. Центр работы с одаренными детьми "Сириус" уже два года помогает организовать в регионах базы, которые работают по его методикам, и в итоге такие учреждения должны появиться по всей стране. А в малых населенных пунктах открываются специальные классы - "Точки роста", их создано уже 18 тыс., а в перспективе должно стать 25 тыс.

Малявина пояснила, что в школе дети не всегда могут понять, чем хотят заниматься в жизни, а система дополнительного образования позволяет им определиться.

О нацпроекте

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. Развитие сети детских технопарков "Кванториум" и центров цифрового образования детей "IT-куб" является одним из направлений нацпроекта "Образование".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.