В Хабаровском крае создали штаб родительского контроля

ХАБАРОВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Созданный в Хабаровском крае штаб родительского контроля будет мониторить качество образования, питания, безопасность в школах, а также эффективность выполнения мероприятий нацпроекта "Образование". Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Штаб создается для оперативного обмена информацией между родителями и органами исполнительной власти. Ранее у нас уже появилась группа по контролю за качеством бесплатного горячего питания в школах, которая хорошо себя зарекомендовала. Теперь перед нами стоит задача расширить рамки мониторинга. Штабу фактически предстоит проанализировать, насколько эффективно в регионе реализуются мероприятия национального проекта "Образование". Родители являются важными участниками образовательного процесса, мы будем очень внимательно рассматривать их сигналы и предложения", - приводятся в сообщении слова заместителя министра образования и науки края Юлии Зотовой.

Штаб будет мониторить качество питания в школьных столовых, необходимость проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях, организацию просветительской деятельности, закупки оборудования, обеспечение безопасности и другие направления.

Новый орган сможет запрашивать информацию в образовательных учреждениях, проводить анкетирование детей и их родителей по различным вопросам, освещать важные мероприятия по своей компетенции в средствах массовой информации. В состав штаба вошли 23 участника - представители родительских комитетов школ края, ассоциаций и Российского движения школьников. Руководителем назначен председатель городского совета отцов Хабаровска Константин Юров.

"В ближайшее время наладим связь с родительскими комитетами всех школ края и начнем оперативный сбор информации. Поступающие обращения будем внимательно рассматривать, фильтровать и давать необходимые разъяснения. Работать будем в тесной связке с Минобрнауки края и директорами школ, но также готовы по необходимости обращаться в надзорные органы. В перспективе планируем охватить детские сады и другие образовательные учреждения", - цитируют в сообщении Юрова.