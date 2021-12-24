Более половины муниципалитетов Приморья получили новые школьные автобусы

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Автопарки 19 из 34 районов Приморья пополнились новыми школьными автобусами, ключи от 41 транспортного средства вручил представителям муниципалитетов глава региона Олег Кожемяко. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального правительства.

"Еще 41 школьный автобус приобрели для городов и районов Приморья. Документы на транспорт представителям территорий в торжественной обстановке вручил губернатор края Олег Кожемяко в пятницу, 24 декабря. <…> Автобусы получат школы и коррекционные школы-интернаты в 19 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

Минпромторг России закупил и передал региону по поручению президента РФ Владимира Путина 30 автобусов вместимостью до 24 человек и 11 машин вместимостью до 31 пассажира. Из федерального бюджета было выделено почти 130 млн рублей. Транспорт оборудован навигационной системой ГЛОНАСС.

В марте этого года регион получил 13 школьных автобусов для подвоза учеников, живущих в отдаленных населенных пунктах.

В Приморье организованный подвоз обучающихся осуществляется в 33 муниципалитетах. На сегодняшний день более 300 автобусов перевозят около 10,5 тыс. детей. Развитие материально-технической базы учебных учреждений - одна из задач нацпроекта "Образование".